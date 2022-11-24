"Семь миллионов рублей пытался вывезти гражданин России в Азербайджан без декларирования", — говорится в сообщении.

Для прохождения таможенного контроля 33-летний авиапассажир рейса Новосибирск — Баку выбрал "зеленый" коридор.

Однако таможенники обнаружили в его багаже купюры на сумму, эквивалентную $114 тыс. — это более чем в 10 раз превышает норму, которую можно перемещать через границу без декларирования ($10 тыс.).

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Денежные средства изъяты, решение по ним примет суд.

Отмечается, что это самое крупное задержание таможенниками наличных денег в аэропорту Толмачево в 2022 году при попытке вывоза из России без декларирования.