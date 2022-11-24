"Концепция транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала Владимир, предложенная ОАО "РЖД", была согласована с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На текущий момент проектные решения по реконструкции проходят стадию согласования в администрации Владимирской области", — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках обсуждения вариантов облицовки фасада здания принято решение об использовании армированного керамогранита с сохранением существующего облика железнодорожного вокзала. По мнению экспертов РЖД, данное решение учитывает современные требования энергетической эффективности зданий.

"Нахождение вокзала в историческом центре города Владимира было принято во внимание при подготовке проекта реконструкции", — пояснили в РЖД.

Ранее в соцсетях сообщалось, что градозащитницы обратились в Инспекцию госохраны с заявлением и потребовали признать здание Владимирского вокзала объектом культурного наследия. Они отмечали, что реконструкция нарушит исторический облик здания, лишит его витражей, отделки из белого мрамора и т.д. Материал, выбранный для реконструкции, исказит облик здания, т.к. отличается от натурального камня, которым сейчас отделан фасад, полагают активисты.

В пресс-службе администрации Владимира "Интерфакс-Недвижимости" сообщили, что заседание на тему реконструкции вокзала прошло еще в январе 2022 года. Тогда решили доработать проектное решение, а именно предложить объемно-планировочное решение с сохранением исторического облика здания, а также архитектурное и цветовое решения с учетом восстановления всех элементов декора. Также по итогам заседания постановили сохранить пололки, полы и стены в первоначальной стилистике.

В администрации уточнили, что активисты не обращались к ним с просьбой содействовать присвоении зданию вокзала статуса объекта культурного наследия, т.к. это находится в компетенции инспекции госохраны объектов культурного наследия Владимирской области.

Собственнику участка выдали градостроительный план. При этом в пресс-службе уточнили, что разрешение на реконструкцию вокзала в инфосистеме обеспечения градостроительной деятельности отсутствует.