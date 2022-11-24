"Диснейленд" был временно закрыт 31 октября из-за требований по профилактике и контролю за заболеваемостью COVID-19. С 17 ноября возобновили работу "Disneytown", "Wishing Star Park" и тематические отели.

С пятницу заработает и главный парк "Диснейленда", однако с соблюдением строгих противоэпидемических мер, сообщает агентство "Синьхуа". Все посетители должны будут выполнять эти меры, в том числе предъявлять на входе отрицательный результат теста на COVID-19, измерять температуру тела, носить маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Некоторые заведения, площадки для представлений, рестораны и магазины могут временно не работать или же работать в режиме ограниченного количества посетителей, заявили также в администрации парка.