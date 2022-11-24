"В 1872 году было празднование в честь Петра I. Тогда были заданы 30 сюжетов, по мотивам которых были сделаны большие картины. Часть картин сохранилась в Русском музее. К юбилею императора было решено на эти сюжеты написать новые версии. Наши воспитанники написали 16 картин", — сказал ректор.

Он уточнил, что в честь 350-летия императора на Марсовом поле были выставлены 16 новых картин и репродукции 14 работ, созданных в XIX веке.

"Сейчас мы планируем продолжение этого проекта. Мы обсуждаем возможность написать 14 дополнительных картин, а затем найти место в Петербурге, где они будут экспонироваться постоянно. Они не должны повторить судьбу предшественников", — сказал Михайловский.

Он сообщил, что в текущем году Академия отмечает 265-летие с момента начала работы в стенах исторического здания на Университетской набережной.

"Физически академия возникла в Петербурге сначала в доме Шувалова, а затем основана Елизаветой Петровной и учреждена Екатериной Великой. В 1765 состоялась инаугурация в недостроенном здании Академии художеств. Это здание и дата для нас особенно ценны", — отметил ректор.

По его словам, в учебном заведении учатся студенты по пяти направлениям, среди которых скульптура, живопись, архитектура, графика и искусствоведение.

"Очень большой спрос на реставраторов. Есть прекрасная церковно-историческая мастерская. Мы много работаем с памятниками, которые хранятся в больших музеях Петербурга, а также в музеях региона", — сообщил Михайловский.

Он отметил, что в Академии есть создатели известных работ. Например, скульптор Владимир Бродарский, который стал автором памятника блокадному учителю в Петербурге и памятника Александру III в Гатчине. Также планируется открытие памятника блокадному врачу.

Михайловский сообщил, что в ближайшем будущем в Узбекистане запланирована большая выставка. Кроме того, здесь планируется установить памятник в знак благодарности за помощь педагогам и ребятам из Академии, которые в 1942 году были эвакуированы в Узбекистан из блокадного Ленинграда.

Как сообщил проректор по учебной работе Андрей Скляренко, год для Академии был богат на выставки.

"Мы провели большую выставку в Минске, где было показано порядка 150 работ. Мы выставили лучшие дипломные работы за последние 20 лет. В самой Академии постоянно проводятся выставки. Например, выставка в честь столетия профессоров Академии, выставка дипломных работ", — сказал Скляренко.

Как сообщалось, в июне текущего года на Марсовом поле была открыта историческая экспозиция "30 картин из жизни Петра Великого" к 350-летию со дня рождения императора. Выставка идейно повторяет экспозицию, которая открылась на Марсовом поле к 200-летию императора в 1872 году.

Для картин возвели отдельные павильоны, которые повторяют облик тех, что были построены здесь 150 лет назад.

В павильонах были представлены копии 14 картин, созданных к празднованию юбилея Петра в 1872 году, а также еще 16 работ, написанных в 2021-2022 годах художниками Академии художеств, которые переосмыслили оригинальные сюжеты.