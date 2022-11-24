"В Музее-заповеднике "Дмитровский кремль" в рамках проекта "Зима в Подмосковье" с 22 по 25 декабря пройдет новогодний гастрономический праздник для всех любителей сладкого — культурный фестиваль "Дмитровский пряник", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках фестиваля гости смогут ознакомиться с различными видами пряников, узнать о традициях мастеров, посмотреть, как изготавливают изделия, выбрать сувениры на выставке-продаже пряничных изделий, посетить творческие мастер-классы по украшению пряников.

Кроме того, организаторы готовят выступления артистов и тематические экскурсии, а также конкурсную программу с несколькими номинациями.

Фестиваль проводится ежегодно в Дмитрове с 2017 года. В прошлом году его посетили порядка 3 тыс. человек.