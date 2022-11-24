Как отметила, открывая конференцию, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в РФ огромный потенциал для развития агро и экотуризма, так как практически в каждом регионе есть природные парки, заповедники и другие особо охраняемые природные территории и готовые принимать туристов сельские объекты. Но этот потенциал, по ее словам, не реализуется из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, объектов размещения, продукта, который можно было бы предложить туристам. В результате, сказала Ломидзе, из 4 тыс. туроператоров, находящихся в едином федеральном реестре, экотуры предлагают лишь 200. Пока только один агротуристический маршрут получил статус национального.

"Мы попытались оценить, сколько у нас территорий, которые могут использовать ООПТ и агрообъекты как драйверы развития агротуризма. Оказалось, что нет ни одного региона, где нет территории, которую можно использовать для увеличения турпотока. То есть у нас мощнейшие территории разнообразные, там есть что смотреть, но в конечный продукт не выливается практически ничего. И еще меньше выливается в узнаваемый продукт", — подчеркнула эксперт.

Ломидзе добавила, что в южных регионах, таких как Крым, Краснодарский и Ставропольский края, куда массово приезжают на отдых и оздоровление туристы, они всегда хотят разнообразить свой досуг. Поэтому в них агро- и экотуризм будут развиваться лучше, чем на других территориях, хотя их потенциал для развития этих видов туризма не ниже.

В целом по России, по ее словам, доля агротуризма в общем турпотоке составляет порядка 1,5%, а экологического достигает 10% с учетом туристов, путешествующих самостоятельно с палатками.

Заместитель гендиректора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Рушан Сабиров, в свою очередь, отметил, что на курорте видят рост интереса туристов к экологическому туризму. Он поблагодарил АТОР за выбор курорта в качестве площадки для проведения конференция.

"Мне бы хотелось, чтобы эта конференция стала ежегодной и проходила в плановом формате. Потому что мы находимся на территории Сочинского национального парка, и мы как курорт неотделимы от экологической повестки и идеи развития экотуризма. У нас большой объем работ, который мы проводим с сочинским нацпарком, включая разработку пеших маршрутов, прогулочных зон", — сказал он.

По словам Сабирова, спрос на активные виды отдыха в горах – хайкинг, трекинг, растет, как и количество гостей, которые пользуются различными сервисами курорта – прокатом оборудования, обустроенными экотропами.

"Мы считаем, что развитие горного кластера Сочи должно происходить в этом направлении, мы с коллегами над этим работаем", — подчеркнул он.

"Дикая природная среда и культурные ландшафты сельской местности содержат колоссальные рекреационные ресурсы, и работая с умом, можно с избытком обеспечить соотечественников яркими впечатлениями, свежими силами и душевным равновесием. Надо лишь не забывать, что при кажущейся неисчерпаемости, эти ресурсы хрупки и ранимы, и могут быть легко утрачены при отсутствии баланса между экономическим успехом, социальным благополучием и природной гармонией. Именно соблюдение этого баланса является главным критерием успеха в рассматриваемом сегменте рынка", — подчеркнул, в свою очередь, директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды горного курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Конференция организована АТОР при поддержке курорта "Роза Хутор" и компании "Норильский Никель". По словам Ломидзе, цель встречи – способствовать росту экологического и агротуризма в России, увеличению в регионах потока туристов, приезжающих в подобные туры.

"У нас отчасти экспериментальная конференция, так как никто не пытался поговорить сразу об экологическом и агротуризме. Мы хотели, чтобы получилась коммуникация, коворкинг между участниками из разных сегментов рынка на одной территории. В конференции принимают участие представители более 70 регионов, из одних и тех же регионов у нас есть и агро, и экообъекты. В том числе расположенные в непосредственной близости от особо охраняемых природных территорий", — заметила она.