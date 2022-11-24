Такая информация приводится в проектно-сметной документации на строительство нового аэровокзального комплекса. Главгосэкспертиза России выдала на документацию положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь аэровокзального комплекса на первом этапе составит 28,6 тыс. кв. м. Он будет включать залы ожидания и операционные зоны. Дальнейшее расширение аэровокзала будет выделено в отдельный проект.

Ранее сообщалось, что будущий подрядчик строительства должен полностью завершить работы по первому этапу до 28 ноября 2024 года. ООО "Кредитинвест" (оператор аэропорта "Минеральные Воды") уже объявило торги по выбору подрядчика, начальная (максимальная) цена договора — 11,568 млрд рублей.

Плановая дата начала строительства аэровокзального комплекса — первый квартал 2023 года, отмечал ранее холдинг "Новапорт".

В прошлые годы аэропорт уже проходил реконструкцию.

Так, в 2019 году в аэропорту был введен в эксплуатацию реконструированный павильон прибытия площадью более 9,4 тыс. кв. м, что позволило увеличить пропускную способность на внутренних рейсах до 1,05 тыс. пассажиров в час, международных — до 450 пассажиров в час.

В марте 2021 года была завершена реконструкция аэродромного комплекса. В частности, реконструирован перрон на 8 мест стоянок воздушных судов. Кроме того, обновлено искусственное покрытие, светосигнальное оборудование и устройства электроснабжения, проведена водосточно-дренажная система, спроектировано освещение перрона с устройством дистанционного управления и обслуживания самолетов.

Пассажиропоток аэропорта в январе-сентябре 2022 года вырос на 28,4% — до более 3,1 млн человек. По итогам 2022 года планируется обслужить 4 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.