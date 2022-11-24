К ежедневным утренним рейсам авиакомпания введет дополнительные четыре рейса.

Отправление из Самары по вторникам — в 20:00, по четвергам — в 19:55, по субботам — в 21:15, по воскресеньям — в 19:10.

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.

Таким образом, по данным пресс-службы самарского аэропорта, количество рейсов во Внуково из Самары увеличится до 20 в неделю. Отмечается, что рейсы в данном направлении выполняет авиакомпания Utair.

По информации онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", пассажирам самарского аэропорта доступны рейсы и в другие аэропорты столицы.