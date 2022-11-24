"Мы заметили в сентябре-октябре спад бронирований, но сейчас загрузка возвращается к показателям прошлой зимы. Мы отмечаем тренд на существенное снижение глубины бронирований, то есть туристы принимают решение не так задолго. Но в целом мы понимаем, что сезон будет не хуже, чем сезон 2021-2022 года. Более 40% номеров на январь-февраль уже забронировано, это примерно соответствует показателям 2021 года", — сказал он журналистам в ходе конференции "И селу, и городу", которая проходит 24-25 ноября на курорте Роза Хутор.

По его словам, из-за снижения глубины бронирований на курорте ожидают всплеска продаж ближе к новогодним праздникам. В целом, как ожидается, поток туристов на курорте будет не ниже, чем за предыдущий зимний сезон.

По словам Сабирова, цены в отелях выросли в пределах инфляции, но конечные цены на номера во многом зависят от уровня загрузки, так как курорт применяет динамическое ценообразование.

Как сообщалось, старт зимнего сезона на курорте запланирован на 23 декабря.