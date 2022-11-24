"В этом году площадь российских виноградников впервые за новейшую историю достигла 100 тыс. га. Но этого мало. Поэтому мы запустили федеральный проект, цель которого — увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте", — сказала она.

Для этого правительство будет выделять до 3,5 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно. Общий объем средств поддержки до 2030 года превысит 26 млрд рублей.

Как отметила Абрамченко, в 2021 году Россия занимала 10 место в мире по объёму импорта вина и 8 — по величине рынка вина по объему продаж.

"Российские вина на сегодняшний день занимают примерно 55% внутреннего рынка винодельческой продукции и достойно конкурируют с импортом по качеству. Емкость внутреннего рынка позволяет нарастить производство еще до 400 млн литров российского вина", — сказала вице-премьер.

Для этого нужны новые виноградники и реальная защита виноградопригодных земель, полагает вице-премьер. Напомнив, что в прошлом году производство винограда в хозяйствах всех категорий выросло более чем на 10%, до 752 тыс. тонн, она сообщила, что в этом году прогнозируется сбор до 760 тыс. тонн.

"В текущем году также фиксируем рост производства винодельческой продукции более 9% к базе 2021 года", — сказала она.

Абрамченко также считает, что важным направлением развития отрасли является поддержка частных инвестиций, в частности — программа льготного кредитования винодельческих хозяйств и льготных лизинговых программ. Так, за последние 5 лет только Россельхозбанк профинансировал отрасль на 21 млрд рублей. Оказана поддержка 16 значимым инвестпроектам по виноделию и закладке виноградников.

"Программы льготного кредитования необходимо продолжать и не менять правила в течение всего периода льготного кредитования", — заявила вице-премьер.

Абрамченко проинформировала участников мероприятия, что глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложение о ежегодном проведении винодельческого форума.