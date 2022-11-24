"Интерес к этим видам туризма растет в обоих сегментах. Но у нас одна из самых больших проблем – отсутствие статистики. В целом мы видим, что все участники рынка говорят об увеличении продаж в этом году как минимум на 10% по сравнению с допандемийным периодом, мирным и спокойным, это ощутимая динамика, и это тысячи туристов", — сказала она журналистам в ходе конференции "И селу, и городу", которая проходит 24-25 ноября на курорте Роза Хутор в Сочи.

Ломидзе подчеркнула, что в сегменте сельскохозяйственных туров не может быть миллионных потоков туристов, но по сравнению с низкой базой, которая есть сейчас, при создании соответствующего продукта возможно увеличение кратное, в 2-3 раза.

"Сейчас это десятки тысяч человек максимум. Но потенциальный спрос больше: приходят запросы от туристов, но им нечего дать в ответ, нет информации, куда можно отвезти, нет продукта. У нас сегодня только один агротуристический маршрут признан национальным. Даже заявок таких не было на рассмотрении. Хотя маршруты агро и экотуризма и есть национальное достояние", — подчеркнула она.

Эксперт пояснила, что продукт в сегменте агро и экотуризма – это возможность с комфортом посетить интересующие туриста места и объекты на природе и в сельской местности.

"Продукт – это значит, что ты понимаешь, на каком транспорте добираешься, где будешь жить, что смотреть, есть, покупать в качестве сувениров и какие впечатления ты хочешь получить. И все это не по колено в грязи и не преодолевая на каждом шагу препятствия. То есть это должен быть комфортный тур, но связанный с приобщением к природе или сельскохозяйственному производству", — сказала она и подчеркнула, что в России нет ни одного региона, где нельзя организовать агро- или экологические туры.

По словам Ломидзе, в мире доля агротуризма составляет примерно 6% от всех путешествующих включая экскурсантов.

"По нашей оценке, мы на эту долю пока не выходим. Думаю, у нас это 1-1,5%. Доля экотуризма у нас побольше, она может достигать 10% от общего числа путешествующих за счет туристов, путешествующих с палатками. И она варьируется в зависимости от региона. На Дальнем Востоке, в Сибири она выше, чем в Центральном федеральном округе, хотя заповедников там не меньше. Если сравнивать с мировыми лидерами по сельскому и природному туризму, мы где-то в хвосте. Не по ресурсам, потенциалу, а по тому, что, что реально продается, приносит деньги объектам и регионам, где они расположены", — сообщила она.

Ломидзе добавила, что мировыми лидерами в экологическом туризме считаются США и Канада, там его обороты достигают сотен миллиардов долларов в год.

"Мы и до миллиарда не дотягиваем, по крайней мере по официальной статистике", — заметила исполнительный директор АТОР.

По данным ассоциации, средний чек по турам в объекты агротуризма на 2-3 дня составит порядка 10-15 тыс. рублей с возможностью приобрести на месте экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.

"В случае с экомаршрутами средний чек невозможно вывести, так как размещение в Смоленской области может стоить 5 тыс. рублей в сутки, а на Шантарских островах – 150 тыс. рублей на неделю без перелета. Поэтому средней цены не может быть", — добавила эксперт.