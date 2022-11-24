"Событие, которое мы готовим, которое предстоит нашему музею — это размещение коллекций и экспозиций за пределами кремлевских стен, совершенно уникальное и ни с чем не сравнимое. И мы понимаем, что вопрос переезда вызывает у всех интерес, некоторое беспокойство", — сказала на пресс-конференции в четверг гендиректор ММК Елена Гагарина.

"Поэтому мы приняли решение на завершающей стадии строительства создать сайт, который позволит всем тем, кто этим интересуется, быть в курсе того, что происходит и следить за тем, как мы готовимся к этому, и как будет происходить переезд на Красную площадь", — отметила Гагарина.

ММК запустили сайт, на котором пользователям будут рассказывать о новом здании. Главная страница сайта состоит из 12 глав, каждая из которых посвящена определённой теме. Сейчас посетителям доступны первые три раздела.

Первый раздел "К5. Новый музей Московского Кремля" рассказывает о том, как создавалась концепция музея и зачем необходим переезд. Вторая глава посвящена истории Средних торговых рядов, где и расположится новое здание, и тому, как в течение времени менялись их функции. Третья глава посвящена образу нового музея и рассказывает о том, что "вдохновило на создание музея именно в таком виде".

Следующая глава, которая будет доступна для посетителей сайта позже, расскажет о наполнении музея и получит название "Как устроен К5". В этом же разделе будет размещена информация о реставрации музейных экспонатов.

"Одной из важнейших задач подготовки к переезду является реставрация экспонатов. Мы работаем над этим очень давно, начали реставрировать музейные памятники несколько лет назад. И часть из них в отреставрированном виде представляли на выставке 2019 года "Хранители времени". Сейчас эта работа продолжается, и в этой главе у вас появится возможность заглянуть за кулисы этой работы", — отметила Гагарина.

Следующая глава "Фасад" расскажет о проектировании фасада здания, работы по реставрации которого практически завершились.

Глава сайта "Коллекция К5" будет посвящена тому, какие экспонаты переедут на новую экспозицию, "какие знаменитые на весь мир шедевры будут находиться там, и какие коллекции будут представлены публике впервые".

В разделе "Залы" будет рассказано о музейных маршрутах для посетителей и о том, в каких залах будут располагаться ключевые экспонаты. Это поможет будущим посетителям самостоятельно планировать своё посещение музея.

Также на сайте будут главы "Стенография экспозиции" о технических параметрах нового здания, "Перед открытием", где будут размещённые фото и видеоматериалы, а также глава "Монтаж", которая будет запущена последней и покажет монтаж новой экспозиции.