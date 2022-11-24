"Ожидания были в 2022 году, что спрос во внутреннем туризме будет выше, чем он получился. Если брать все направления внутри страны, то мы видим плюс 10% по отношению к прошлому году. И для участников рынка это не очень хороший результат, так как ожидалось как минимум вдвое больше", — сказала она журналистам в кулуарах конференции "И селу, и городу", которая проходит 24-25 ноября на курорте Роза Хутор в Сочи.

Ранее в Ростуризме заявляли, что по итогам года число отдохнувших в России туристов составит 61 млн, что позволит приблизиться к рекордному показателю доковидного 2019 года – 65 млн.

По словам Ломидзе, в Сочи из-за того, что закрыты некоторые аэропорты южных регионов, и он выступал хабом для доставки туристов в том числе на другие курорты Краснодарского края, прирост будет значительно больше.

Ранее мэр города-курорта сообщил в интервью "Интерфаксу", что по итогам года курорт примет 7,2 млн туристов.

Аэропорты 11 городов юга России, в том числе Геленджика, Анапы и Симферополя, закрыты с 24 февраля.