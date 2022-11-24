"Новогодние продажи в этом году нетипичны. Если в 2021 году, даже в разгар очередного витка коронавируса осенью, туры на Новый год все равно бронировались, активно продавались, уже в октябре-ноябре была понятна картина. В этом году люди не бронируют настолько вперед, даже в начале ноября у нас не было полной картины продаж новогодних праздников, в том числе по России", — сказала она журналистам в кулуарах посвященной агро- и экотуризму конференции "И селу, и городу", которая проходит 24-25 ноября на курорте Роза Хутор в Сочи.

По словам Ломидзе, сейчас продажи активизировались. В рейтинге наиболее популярных направлений лидируют горнолыжные курорты Краснодарского Края, Северного Кавказа – Эльбрус, Домбай, Чегет, Кузбасса – Шерегеш, у которого очень хорошие перспективы в этом году. Но, как подчеркнула эксперт, и здесь бронирования в этом году начались поздно, так как люди боялись бронировать вперед.

"Из-за не слишком активных бронирований резкого скачка цен в 2-3 раза, как обычно бывает на Новый год, в этом году нет, хотя цены выросли в пределах 20%, на некоторых объектах 30%. И сохраняется тенденция прошлого года, которая касалась всех направлений, и зарубежных, и внутренних, что премиальный класс продается в первую очередь", — добавила Ломидзе.

Среди зарубежных направлений, по ее словам, лидируют ОАЭ, Египет, Турция.

"Если будут добавлены авиационные емкости, возможно картина изменится. И очень неплохие шансы, хотя потоки пока не сопоставимы, у стран Юго-Восточной Азии, которых наши туристы заждались. Наконец-то появились на новогодние праздники Таиланд, Индия, причем по ценам, не выше, чем в 2019 году", — сказала она.