Результаты исследования, опубликованные в четверг на портале, показывают, что такую позицию респонденты обосновывают тем, что 31 декабря "все равно никто не работает".

Согласно опросу, сторонников введения нового нерабочего дня среди женщин оказалось больше, чем среди мужчин — 89% и 78% респондентов соответственно.

В ходе исследования выяснилось, что чем выше доход, тем реже респонденты выражают одобрение по поводу данной идеи: если среди россиян с ежемесячным доходом ниже 50 тысяч рублей инициативу депутатов поддерживают 89% опрошенных, то среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, этот показатель составляет 81%.

В свою очередь, против данной идеи выступают 6% россиян, считающих, что выходных и в настоящее время много, каждый девятый (11%) затрудняется определиться со своим мнением по поводу предлагаемого выходного, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведён 21-23 ноября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих постоянную работу, в 390 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.