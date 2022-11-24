"Мы очень надеемся, что к концу 2024 года основные работы будут завершены. По крайней мере, сейчас идут уже только отделочные работы. И строительная компания, которая этим занимается, обещает, что к концу 2024 года здание будет полностью готово", — сказала Гагарина на пресс-конференции в четверг.

Она уточнила, что к концу 2024 года, как ожидается, будет готово всё здание, кроме витрин.

В конце сентября Гагарина сообщала, что процесс "переезда" экспонатов Музеев Московского Кремля в новое здание задерживается из-за проблем с получением витрин, которые изготавливаются в Великобритании, музей ищет пути решения этой проблемы. Тогда же она сообщила, что новое здание музеев должно быть закончено к концу 2023 года.

Ранее ожидалось, что "переезд" экспонатов в новое здание начнется в 2023 году. Музей должен перевезти всё оборудование, которое необходимо для его функционирования, и установить витрины экспонатов.

Как сообщалось, новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади получит название "К5". Ожидается, что в новое здание будет перемещена практически вся коллекция музея. В старом здании музея в Кремле останутся экспонаты и коллекции, связанные с коронацией, с историей орденов и наград. В Патриаршем подворье будет представлена коллекция об истории патриаршества.