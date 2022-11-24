На трехлетние работы Росводресурсы предусмотрели 249,9 млн рублей, говорится в сообщении.

По плану, до конца 2022 года необходимо расчистить 2,6 км русла, в 2023 — 5,2 км, в 2024 — 5,2 км.

Основной источник загрязнения реки — древесный хлам и грязекаменные наносы с гор. На некоторых участках образовались острова из горно-обломочного материала, валунов, стволов, крупных ветвей и карчей.

Река Баксан берет начало с ледников Азау и протекает в границах сельских поселений пяти районов Кабардино-Балкарской республики. Водный объект находится в особо охраняемой природной территории федерального значения нацпарка "Приэльбрусье". В водах Баксана обитает ценный вид рыбы — кумжа (форель).