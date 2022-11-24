"Дополнительные средства будут направлены на развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, культуры, физической культуры и спорта, туристской инфраструктуры, а также промышленности и предпринимательства", — уточняется в пресс-релизе

Комплексная программа "Развитие Режевского городского округа" рассчитана на 2016 — 2024 годы, с учетом увеличения ее финансирования, общий объем средств, который будет направлен в городской округ составит 11,7 млрд рублей.

С 2016 года в рамках программы в Режевском городском округе построены многоквартирные жилые дома для переселения граждан, введено в эксплуатацию 47 тыс. кв. м метров индивидуального жилья. Завершено строительство дороги, капитально отремонтированы помещения бактериологической лаборатории Режевской больницы, построен филиал центра МНТК "Микрохирургия глаза", отремонтированы детские сады, школы, объекты культуры.

Комплексные программы развития действуют также в Первоуральске, Реже, Верхней Пышме, Ирбите, Сысерти, Верхней Салде, Невьянске, Верхней Туре и Нижнесергинском муниципальном районе.