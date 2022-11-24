"Международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья. Решение принято на заседании инвестиционного комитета. Включение проекта в перечень гарантирует инвестору необходимый комплекс мер поддержки", — говорится в сообщении.

Проект планируется включить в реестр резидентов ТОР "Приамурская", также власти рассчитывают оценить возможность получения федеральных мер поддержки по линии Минвостокразвития РФ.

На данном этапе завершена разработка проектной документации, заключение экспертов ожидается до конца текущего года. В первом квартале 2023 года инвестор планирует выбрать подрядчика, после чего начнется активная фаза строительства нового терминала. Объем инвестиций превышает 7 млрд рублей.

Планируется строительство нового пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час, нового грузового терминала мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год и сопутствующей инфраструктуры. Рядом с аэровокзалом запланировано расширение парковочной зоны до 600 парковочных мест.

Ранее сообщалось, что в апреле 2021 года компания "АБС Благовещенск" подписала с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта Благовещенск, он передан в управление на 30 лет. Инвестор обязался построить до 2025 года новый пассажирский терминал и грузовой комплекс.

Международный аэропорт "Игнатьево" расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем, обеспечивает воздушное сообщение с городами Дальнего Востока, Сибири и Москвой.