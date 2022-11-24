Согласно материалам ведомства, субсидии будут выделены более чем на 100 маршрутов из труднодоступных населенных пунктов и городов Дальнего Востока, а также семь маршрутов из Калининграда. В программе будут участвовать 11 перевозчиков: "Аэрофлот", S7, Utair, "Смартавиа", "Якутия", "АЛРОСА", "Уральские авиалинии", iFly, NordStar, Red Wings, "ИрАэро". Участвовали в отборе, но не прошли его "Азимут", "АТК Ямал", "Ижавиа", "Икар", Nordwind.

Как сообщалось, в проекте бюджета на следующий год на соответствующую программу авиаперевозок предусмотрено 12,3 млрд руб. (столько же было заложено в бюджете-2022).

Из соображений безопасности с 24 февраля приостановлена работа 11 аэропортов юга и центральной части РФ — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.