Каждый посетитель выставки получит маршрутный лист — интерактивную карту, с помощью которого можно узнать, где бывали и что изображали знаменитые русские художники; вспомнить стороны света и то, как читать карты, изучить особенности разных стран и, пользуясь компасом, найти сокровища.

В этот же день в музее откроется выставка произведений Евгения Ромашко.

Ромашко — народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой академической живописи МГХПА им. Строганова, академик Российской Академии художеств. В состав приуроченной к 60-летию мастера отечественной пейзажной живописи выставки войдет более 50 произведений разных лет.

Ромашко — последовательный продолжатель традиций отечественного пейзажного искусства, представитель московской живописной школы. Художник остается верен принципам, заложенным Алексеем Саврасовым, Исааком Левитаном, Константином Юоном, нашедшим продолжение в пейзажном творчестве Николая Ромадина и Ефрема Зверькова.