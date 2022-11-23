Отмечается, что в общей сложности, взамен пришедшего в негодность было уложено 200 тонн асфальта на площади 600 кв. метров.

Как сообщил генеральный директор АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта в Грозном) Альви Шахгириев, для этого авиакомпании были заблаговременно — за две недели — предупреждены, а рейсы скорректированы для закрытия аэропорта на период проведения работ (на 10 часов).

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.