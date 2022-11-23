"Мы видим колоссальный спрос на суда класса река-море, в том числе, пассажирские. Оперативное обновление флота с использованием механизма льготного лизинга ГТЛК будет содействовать достижению целей транспортной стратегии по достижению объемов пассажирских перевозок внутренним водным транспортом до 19 млн человек к 2030 году", — приводятся в сообщении слова генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха.

Таким образом, ГТЛК завершила поставку в Самару четырех скоростных судов "Валдай-45Р".

По данным министерства туризма Самарской области, первые суда на подводных крыльях "Валдай-45Р" были поставлены в столицу региона летом: ООО "Судоходная компания "Волга-Трэвэл" вывела первые два судна "Валдай-45Р" в конце июля и середине августа.

Еще летом компания сообщала о закупка еще двух судов в связи с планами по увеличению частоты рейсов по существующим маршрутам и открытием новых.

На сайте "СК "Волга -Трэвэл" сообщается, что навигация была завершена в середине октября. Пассажирские и туристические перевозки осуществлялись между Самарой и селами Ширяево и Винновка. Было перевезено порядка 15 тыс. пассажиров.

"Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании — РФ, управление осуществляет Минтранс.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "СК "Волга — Трэвэл" принадлежит ООО "Петротранс" (Санкт-Петербург" Сергея Фофанова.