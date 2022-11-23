"Администрацией Ессентуков более девяти лет осуществляется сброс неочищенных сточных вод ливневых сетей в реку Бугунта и ручей Капельный, расположенных в охранной зоне курорта", — говорится в сообщении.

В связи с этим был подан иск о признании незаконным бездействие администрации Ессентуки.

Надзорное ведомство потребовало от властей города организовать работу ливневой канализации курорта так, чтобы исключить сброс сточных вод в водоемы.

"Суд удовлетворил все требования прокуратуры, в том числе о запрете с 1 января 2024 года сбрасывать сточные воды в реку Бугунта и ручей Капельный", — отмечается в сообщении.