В частности, капитально отремонтированы мостовые сооружения через реки Кииксу, Багуулсу и Колсу.

На мосту через реку Багуулсу обустроены новые высокопрочные железобетонные балки, гидроизоляция, а также сделаны выравнивающий слой бетона и два слоя асфальтобетонного покрытия.

На мосту через реку Кииксу дорожники возвели новые опоры из монолитного бетона, установили балочные пролетные строения, шкафные стенки, гидроизоляцию, а также уложили два слоя асфальтобетонного покрытия.

Мост через реку Колсу был расширен до 13 метров. Здесь возвели фундамент под опоры из высокопрочного монолитного бетона, установили опоры моста, шкафные стенки, пролетные балки, сделали гидроизоляцию, выравнивающий слой бетона и два слоя асфальтобетонного покрытия.

Для обеспечения безопасности на всех трех мостовых сооружениях обустроили перильные и барьерные ограждения.

Планируется, что до конца года дорожники КБР завершат капитальный ремонт еще двух мостов.