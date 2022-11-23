По данным норвежской прессы, на которую ссылается агентство, имя человека не разглашается, также известно, что обвинений в шпионаже против него не выдвигали. Однако в соответствии с норвежским законодательством летательным аппаратам под управлением граждан России или российских компаний взлет, пролет и посадка на территории Норвегии запрещены.

Агентство отмечает, что россиянин признал вину, отметив, что действительно снимал природу на юге Норвегии, используя дрон. Он добавил, что не знал о том, что этого делать нельзя.