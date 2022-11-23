Как пояснил первый заместитель председателя правительства Кузбасса — министр финансов региона Игорь Малахов, законопроект "в рамках развития туристической деятельности на территории Кузбасса" снизит на 2022-2026 годы ставки налога при применении УСН до минимальных для субъектов туристической деятельности. В частности, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка налогообложения снижается с 10% до 5%, если только доходы — с 4% до 1%. Согласно продемонстрированной презентации, выпадающие доходы бюджета от данной меры поддержки будут ежегодно составлять 20 млн рублей.

Кроме того, парламентарии расширили сферу применения инвестиционного налогового вычета. Так, они установили право применять инвествычет по налогу на прибыль двум новым категориям налогоплательщиков: с основным видом деятельности "Обработка и утилизация неопасных отходов" и "Деятельность в сфере телекоммуникаций".

Речь идет о действующем в регионе с 2019 года законе, согласно которому налогоплательщик имеет право уменьшить платежи по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, связанных с приобретением или модернизацией основных средств, сообщатся на сайте регионального Минфина. Льгота действует в отношении более чем 20 видов экономической деятельности. При этом налоговый вычет "не может превышать 50% от расходов налогоплательщика на приобретение и реконструкцию объектов основных средств". Согласно продемонстрированной в среду презентации, предельная ставка налога на прибыль при этом составляет 5% (вместо 20%). Льгота введена на период до конца 2027 года.

Парламентарии в среду также продлили до 2025 года льготу по налогу на имущество (снижение на 95%) для инфекционных больниц. Льгота была введена в 2021 году в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Кроме того, они продлили применение пониженных ставок УСН для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Также с 2,045 до 2,15 увеличен региональный коэффициент, используемый при расчёте стоимости патента для иностранных граждан из стран с безвизовым порядком въезда в РФ. "Дополнительные доходы бюджета области в результате принятия законопроекта, по нашей оценке, составят порядка 137 млн рублей", — отметил Малахов.