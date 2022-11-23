Как сообщила Qantas, авиаперевозчик ожидает получить по итогам июля-декабря доналоговую прибыль в диапазоне 1,35-1,45 млрд австралийских долларов ($900-964 млн), что на 150 млн долларов больше предыдущего прогноза, представленного в октябре.

Кроме того, Qantas прогнозирует сокращение долга к 31 декабря до 2,3-2,5 млрд долларов, что на 900 млн меньше предыдущего прогноза. По словам компании, долг сократится главным образом за счет роста выручки из-за повышения числа бронирований и отсрочки капзатрат.

Авиакомпания добавила, что совет директоров в феврале может рассмотреть вопрос о выплатах акционерам в случае, если долг сократится.

В то же время Qantas отметила наличие проблем в операционной среде, среди которых высокие издержки на топливо по сравнению с периодом во время пандемии. Так авиаперевозчик ожидает, что они достигнут рекорда в 5 млрд долларов в 2023 фингоду.