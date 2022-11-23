Реализация проекта обсуждалась на рабочей встрече, которую в среду провел губернатор региона Игорь Руденя с руководством киностудии "Союзмультфильм".

"На встрече была представлена концепция мультимедийного парка, подразумевающая создание на его территории различных развлечений, образовательной зоны, тематических площадок, арт-инсталяций и других зон, которые будут интересны не только детям, но и их родителям", — отметили в пресс-службе.

Реализовать новый проект планируется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово".

Взаимодействие региона и киностудии началось в этом году с оформления помещений детского сада "Чебурашка", который был открыт в Твери в конце августа. Персонажи "Союзмультфильма" стали частью пространства дошкольного учреждения.