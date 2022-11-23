"С коллегами обсудили безопасность жителей Кубани и наших гостей в новогодние праздники. Рассчитываем принять зимой около 2,5 миллионов туристов. Миллионы людей все равно будут отмечать праздник. Покупать подарки, посещать места массового скопления людей. Поэтому первоочередная задача — обеспечить антитеррористическую и общественную безопасность", — написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В торговых центрах, скверах, парках городов и станиц края будут дежурить полицейские. Также к охране общественного порядка привлекут более 9 тыс. казаков.

Повышенные меры безопасности будут и в аэропорту Сочи. В случае скопления большого количества людей откроют дополнительные пункты досмотра.

В пресс-службе администрации Краснодарского края уточнили, что в декабре курорты могут принять порядка 700 тыс. человек, в новогодние каникулы в край приедут более 370 тыс. человек.

"На декабрь Черноморские курорты забронированы на 36%, в сами праздники — на 40%. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи — порядка 270 тыс. человек", — цитирует пресс-служба вице-губернатора края Александра Руппеля.

В сообщении также говорится, что в горном кластере зимой будут работать 149 средств размещения вместимостью более 25 тыс. мест.

В этом сезоне горно-климатические курорты откроют 66 канатных дорог и подъемников, а также 116 классифицированных трасс. Их протяженность увеличена на 20 км и составит 170 км.

Отмечается, что избежать заторов на дорогах в горном кластере позволит специальный план транспортного обслуживания. Он включает в себя организацию работы общественного транспорта, специализированной техники и дорожного движения, мест размещения парковок и установки информационных табло.

Еще одно популярное направление зимой в Краснодарском крае — Апшеронский район. С декабря по март он принимает больше 100 тыс. туристов.

По поручению губернатора в районе Азишской пещеры также улучшена транспортная доступность, так как территорию освободили от незаконных торговых конструкций.