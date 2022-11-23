"На улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах установим световые декоративные конструкции. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды", — сказал Бирюков.

По его информации, в преддверии Нового года изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий.

Заммэра подчеркнул, что, как и в прошлые годы, в центре Москвы — на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке — появятся световые арки.

"Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2023". На опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах установят световые консоли", — отметил Бирюков.

Он заявил, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах.

"Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По его словам, за последние годы в Москве сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение.

"Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", — добавил Бирюков.

На прошлой неделе на портале "Активный гражданин" прошло голосование по вопросу, в каком формате Москва будет встречать Новый год. Свое мнение высказали около 300 тыс. человек.

Более 80% проголосовавших поддержали проведение Нового года и праздничное оформление города. При этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили воздержаться от массовых уличных концертов.

С учетом мнения москвичей празднование Нового года посвятят участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома.

По договоренности с бизнесом часть его прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов.