"В планах — расширение трассы, замена дорожного покрытия, обустройство современного освещения, при необходимости — переустройство инженерных сетей и коммуникаций, а также все сопутствующие мероприятия, в том числе — обеспечение безопасности дорожного движения", — говорится в сообщении.

Предполагается, что проект реконструкции дороги будет разработан до конца 2023 года, а к ремонту приступят в 2024 году.

"Международный аэропорт Ставрополь динамично развивается, запускаются новые рейсы. К тому же в 2022 году, когда временно приостановлена работа аэропортов соседних регионов, воздушные гавани края стали играть особенно важную роль для пассажиров всего Северного Кавказа. Необходимо уделять внимание инфраструктуре, в том числе, обеспечить возможность комфортно добраться до аэропорта — по удобной дороге", — приводятся в пресс-релизе слова председателя комитета Александра Шевченко.