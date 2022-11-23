Сегодня в 14:08 Utair в 2023 году запустит рейс из Перми в Когалым

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 23 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Авиакомпания Utair в следующем году планирует начать полеты по маршруту Пермь — Когалым (ХМАО), сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на пресс-конференции в Ханты-Мансийске в среду.

"Компания Utair запланировала этот рейс", — сказала Комарова. Полеты будут осуществляться раз в неделю на воздушных судах ATR 72-500. Согласно информации на сайте аэропорта Когалыма, отсюда выполняются рейсы в Москву, Уфу, Ижевск, Самару.

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