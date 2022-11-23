"Компания Utair запланировала этот рейс", — сказала Комарова.

Полеты будут осуществляться раз в неделю на воздушных судах ATR 72-500.

Согласно информации на сайте аэропорта Когалыма, отсюда выполняются рейсы в Москву, Уфу, Ижевск, Самару.