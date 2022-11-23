В настоящее время экспозиции уже готовятся, в том числе в них войдут экспонаты с полей сражений Великой Отечественной войны.

"Так, военные поисковики уже передали будущему музею предметы снаряжения и вооружения кавалеристов, найденные во время проведения археологических раскопок на местах боевых действий 11-го кавалерийского корпуса Калининского фронта в Холм-Жирковском районе Смоленской области. В частях этого боевого соединения служило много уроженцев Рязанской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, отдельная экспозиция будет посвящена битве казаков с монголо-татарами на реке Листани (в настоящее время река Листвянка) в 1444 году. В этом сражении войско великого князя Василия II при поддержке рязанских казаков уничтожило войско ордынского царевича Мустафы.

Упоминание об этом стало одним из первых письменных свидетельств о казачестве в летописных источниках.