"Решение об отмене поезда было принято в связи с его низкой рентабельностью. С момента запуска поезда (в декабре 2019 года) по настоящее время средняя населенность поезда была меньше половины и составляла почти 44%. В 2021 году с целью привлечения дополнительного пассажиропотока были установлены специальные пониженные тарифы на билеты, но даже эта мера не позволила нарастить объем перевозимых пассажиров", — сказал сотрудник пресс-службы.

В ФПК отметили, что при необходимости поезд может быть снова назначен как на регулярной основе, так и на отдельные календарные даты.

Ранее сообщалась, что весной 2020 года движение "Ласточек" по маршруту Екатеринбург — Пермь временно приостанавливалось из-за коронавируса, было возобновлено в декабре 2020 года.