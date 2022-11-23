Во вторник председатель республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание с представителями аэропорта, посвященное реализации инвестиционного проекта.

"Финансирование проекта предполагается в рамках постановления правительства РФ №1704 за счет средств республиканского бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед РФ по бюджетным кредитам", — сообщил Абдулмуслимов.

По словам генерального директора аэропорта Саида Рамазанова, в рамках проекта запланировано строительство шести объектов: двух кабельно-воздушных линий электропередачи, водоочистных сооружений, ливневой канализации с очистными сооружениями, а также двух подъездных путей к аэропорту.

"Но для того чтобы начать работу, необходимо обозначить границы объектов земельных участков, провести межевание и планировку территории",- сказал Рамазанов.

Абдулмуслимов поручил Минимуществу республики и региональному Минстрою до конца недели совместно с инициатором проекта и представителями администрации Карабудахкентского района организовать выезд на места и определить точки строительства.

Как сообщалось, международный аэропорт Махачкала" в августе 2021 года ввел в эксплуатацию терминал международных воздушных линий пропускной способностью 190 пассажиров в час. Терминал может принимать до 300 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

За 9 месяцев 2022 года пассажиропоток аэропорта вырос почти на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 1,929 млн человек.