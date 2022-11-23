В интервью радиостанции CyBC он напомнил, что в 2019 году остров принял рекордные 4 млн туристов. В 2022 году, как ожидается, иностранный турпоток составит 3,2 млн человек или 80% от этого показателя.

"Конфликт на Украине привел к сокращению числа туристов из России и Украины на 800 тыс. человек в 2022 году. Но это снижение было компенсировано ростом прибытий из стран Евросоюза, в первую очередь Франции, Германии и Польши", — сказал замминистра.

По его словам, страны ЕС становятся основными рынками-поставщиками туристов для Кипра. В этом году на них приходится 40% потока, тогда как до пандемии приходилось 25%. Пердиос подчеркнул, что через несколько лет, как ожидается, доля туристов из стран Евросоюза вырастет на Кипре до 60%.

Туризм является одной из основных отраслей экономики Кипра, в 2019 году его вклад в ВВП страны составлял 21%. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году иностранные прибытия сократилось примерно до 632 тыс., а в 2021 году выросли до 1,9 млн. Почти 500 тыс. из этого числа пришлось на российских туристов. В 2019 году их число достигало 800 тыс.