В этом году исполнилось 141 год со дня рождения Матроны Московской. 22 ноября православные верующие отмечали день памяти святой.

На территории музейного комплекса депутаты Тульской облдумы вместе руководством музея, благотворителями и представителями Кимовской администрации провели "круглый стол", где обсудили вопросы развития паломнического туризма.

Парламентариям рассказали, что совсем недавно обновили купели, сейчас по инициативе губернатора Алексея Дюмина строится детская игровая площадка. Появился и паломнический центр, отметили в пресс-службе.

"Рад, что инфраструктура этого святого места начала формироваться, появился паломнический центр. В проекте — строительство еще нескольких зданий. Например, места для ночлега паломников. Тем более, сюда приезжают люди из разных уголков нашей страны. Благодаря этому Себино получит новый импульс для развития. Если все будет нормально, то строительные работы начнутся уже в будущем году", — приводятся в сообщении слова депутата региональной думы Дениса Бычкова.

В Себине расположены музей святой Матроны, старинный храм, святой источник с купелью и памятник Матроне.

Ранее по решению правительства региона Себино получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Блаженная Матрона родилась в 1881 году в Тульской губернии. От рождения она была не просто слепой — у нее совсем не было глаз, но девочка обладала даром духовного зрения. Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила там до конца своих дней. Умерла 2 мая 1952 года.

В октябре 2004 года на Архиерейском Соборе Матрона Московская была причислена к лику общецерковных святых. Ныне ее мощи покоятся в Покровском женском монастыре Москвы.