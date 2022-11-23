"Сейчас в мастерских по историческим фотографиям воссоздают модели скульптур быков, которые когда-то находились у главного фасада, но много лет назад были утрачены. С моделей снимут форму, по ним скульптуры отольют из бетона, а затем вернут на историческое место", — сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Он уточнил, что специалисты реставрируют фасады здания. В интерьерах уже демонтированы поздние перегородки, потолки подготовлены под покраску. Также в мастерских реставрируют элементы керамического фонтана, автором которого является художник В.В. Трофимов.

Емельянов уточнил, что скульптуры были утрачены много лет назад и восстанавливаются по историческим фото. Две скульптуры быков будут стоять перед павильоном.

Павильон №51 "Мясная промышленность" построили в 1951-1954 годах по проекту архитекторов В.М. Лисицына и С.Г. Чернобая, до 1956 года он назывался "Главмясо". Двухэтажное здание построено в стилистике сталинского ампира. Павильон обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Здание венчает скульптурная композиция авторства Н.А. Конгисера "Боец с быком" на портике главного фасада. Сверху каждая колонна украшена барельефами в виде бычьих торсов. Интерьеры оформлены в стиле традиционного итальянского дворца палаццо.

В ведомстве отметили что в 1990-е годы площади павильона сдали в аренду под магазины и офисы. С начала 2000-х годов они не использовались, что позволило сохранить большую часть художественного убранства.

В 2014 году Москва начала программу возрождения ВДНХ. За восемь лет отреставрировали 26 объектов культурного наследия. В этом году общая площадь отреставрированных исторических павильонов ВДНХ превысила 55 тыс. кв. метров.

ВДНХ объединяет 49 объектов культурного наследия.