Иностранный дипломат отметил необходимость развития транспортного сообщения между странами.

"Так, паромы из Южной Кореи в Приморье с декабря текущего года будут ходить не единожды, а дважды в неделю. Увеличение количества рейсов связано с необходимостью транспортировки грузов", — говорится в сообщении.

Губернатор Приморья сообщил, что отсутствие прямых авиарейсов сдерживает потенциал развития сотрудничества.

"Российская авиакомпания "Аврора" готова возобновить полеты из Владивостока в города Республики Корея. На протяжении нескольких месяцев мы ведем переговоры с министерством транспорта РФ, однако необходимо одобрение со стороны Республики Корея, чтобы к этим рейсам не были применены никакие санкции", — сказал Кожемяко.

Генконсул сообщил, что этот вопрос обсуждается.

"По поводу возобновления прямого авиасообщения — этот вопрос обсуждается на уровне наших правительств. Надеюсь, в скором времени появится положительный ответ", — приводятся в сообщении слова Ха Бен Кю.

Как сообщалось, паромное сообщение между Владивостоком и Донхэ возобновилось в августе после двухлетнего перерыва. Сейчас рейсы выполняются раз в неделю.