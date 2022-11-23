На внутренних линиях было перевезено 1,14 млн пассажиров.

"География полетов с января по октябрь 2022 года насчитывала 35 направлений, рейсы по которым выполнялись 13 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Ереван, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижний Новгород", — сказала Голодова.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Казань, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Самару, Сочи, Тюмень, Челябинск.

Международный аэропорт "Волгоград" входит в перечень аэропортов федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий, грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 человек в час, международных — 280 человек в час.