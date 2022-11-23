Подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, говорится в сообщении.

14 сентября 2021 года неподалеку от поселка Домбай в Карачаево-Черкесии на высоте 2200 метров сошла часть ледника Алибек. Во время происшествия на месте находилась группа из шести туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

В результате происшествия две женщины погибли и одна туристка пострадала.

Позже власти региона заявили, что обрушение части ледника было вызвано его сильным таянием из-за природно-климатических факторов.

Организатору экскурсии инкриминировали ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц).

Отмечается, что подсудимый не имел прав на предоставление туруслуг, а также организовал экскурсию, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья людей.