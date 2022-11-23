"По предварительным данным, опубликованным управлением по развитию туризма Шри-Ланки, с 1 января по 15 ноября в страну прибыло почти 595,5 тыс. туристов. В первой половине ноября в страну прибыли более 27 тыс. туристов, турпоток растет каждую неделю", — отмечает издание.

По его информации, Россия стала крупнейшим рынком-поставщиком туристов, на нее приходится 25% прибытий в ноябре. Также в первую тройку по этому показателю вошли Индия с долей 16% и Великобритания (8%). Заметное число туристов прибыло из Германии, Австралии и Канады.

"Аэрофлот" запустил прямые рейсы в столицу Шри-Ланки Коломбо 9 октября. С 3 октября начала выполнять чартерную программу на остров авиакомпания AZUR air. На прошлой неделе посольство страны в РФ заявило, что благодаря договоренности одного из крупнейших банков Шри-Ланки и российского Нацпроминвестбанка россияне с 21 ноября могут в России оформить карты шри-ланкийского банка и расплачиваться с их помощью во время отдыха.