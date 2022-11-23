"Эвакуировано 317 человек, из них 6 человек — обслуживающий персонал. Пострадавших нет. Причина пожара — сварочные работы в помещении", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что пожарные в 11:35 локализовали возгорание в хостеле.

"В 11:35 локализация (пожара — ИФ) на площади 360 кв. метров", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в деревне Дубовки Солнечногорского округа загорелся хостел. Огонь распространился по всей кровле трехэтажного здания. К тушению пожара привлечены более 60 человек и 18 единиц техники.