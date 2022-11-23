"Наше сотрудничество с музеями Московского Кремля продолжится в следующем году. Согласована выставка по истории российского православия. Она откроется примерно в это же время, что и нынешняя", — сказал директор.

Он напомнил, что с 19 октября этого года в Челябинске работает московская экспозиция "Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.".

"Открытие такого проекта — это событие для Челябинской области, Некоторые предметы впервые экспонируются, их еще не видели даже в Москве. Поэтому интерес к выставке очень большой. Посещаемость очень высокая — семь-восемь экскурсий в день, это достаточно много для музея", — отметил Богдановский.

За месяц выставку уже посетили порядка 16 тыс. человек. "В выходные дни наши гардеробы оказались малы для приема всех желающих, мы приспособили дополнительные помещения", — добавил он.

По сведениям музея, это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания музеев Московского Кремля, в нее вошли 400 произведений отечественного ювелирного искусства XIX-XXI веков.

Авторы работ — придворные ювелиры и камнерезы Российской империи, в том числе известные на весь мир Карл Фаберже, Карл Бок, Фридрих Кехли, Карл Бланк, Иван Морозов, Павел Овчинников, фирма "К.Э. Болин", а также современные ювелиры.

Ключевым в исторической части экспозиции является клад, найденный в 1990 году в старинном московском доме на улице Солянке. Это комплекс роскошных предметов из золота и платины с декором из уникального жемчуга, сапфиров и изумрудов.

Выставки из сокровищниц Московского Кремля проходят в Челябинске с 2018 года в рамках национального проекта "Культура" по договору между правительством региона и музеями Московского Кремля.

Ранее в регионе побывали экспозиции, посвященные охоте при дворе российских государей XVII-XVIII веков, наследникам престола, императору Александру I.