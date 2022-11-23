"В 2023 году по 7,5 млн рублей получат два рыбоводческих хозяйства Иркутского района, планирующие заниматься организацией рыбалки", — говорится в сообщении.

По результатам конкурсного отбора в 2022 году на грант "Агротуризм" Иркутская область получила из федерального бюджета 7,5 млн рублей на развитие проекта сельского туризма в Усольском районе. Заявку на получение гранта в 2024 году готовит сыроварня в Иркутском районе.

В настоящее время министерство сельского хозяйства области проводит инвентаризацию объектов сельского туризма в регионе.

"Эти сведения необходимы нам и агентству по туризму Иркутской области для формирования плана мероприятий для их дальнейшего развития и продвижения. Также развитию сельского туризма на территориях будет способствовать грант "Агротуризм", являющийся новым источником финансирования для самих сельхозтоваропроизводителей", — приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства региона Натальи Жилкиной.

Прием заявок на получение гранта "Агротуризм" ведет областное министерство сельского хозяйства. Получить господдержку можно на строительство, модернизацию или реконструкцию помещений для приема туристов и благоустройство территории, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, в том числе транспорта, снаряжения и инвентаря. Отбор проектов проводит Минсельхоз РФ.

По информации областных властей, сейчас в регионе занимаются сельским туризмом 24 сельхозтоваропроизводителя из Ольхонского, Иркутского, Зиминского, Усольского, Ангарского, Балаганского, Заларинского и Усть-Илимского районов.