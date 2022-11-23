"По нашему приглашению федеральные эксперты протестировали участок "Императорского маршрута" на территории Свердловской области... Включение отрезка Екатеринбург-Алапаевск в перечень национальных позволит усилить позиции Свердловской области на рынке внутреннего туризма, в том числе с привлечением федеральных ресурсов", — цитируются в сообщении слова директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой.

Федеральные эксперты оценили каждый этап путешествия: средства размещения, точки питания, объекты показа, содержание экскурсий.

В туристическом проекте "Императорский маршрут" на данный момент участвуют 24 российских региона — от Калининградской области до Томской. По ходу маршрута рассказывается о разных этапах и аспектах жизни семьи Романовых. В Свердловской области существует свой "Императорский маршрут", пока не включенный в национальный. Он посвящен жизни членов царской семьи в Алапаевске в 1918 году.

Ранее сообщалось, что летом 2022 года статус национального получил "Демидовский маршрут", проходящий по территории Свердловской области. Он стартует из Екатеринбурга. Далее путешественники посещают Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Тема тура — становление металлургии на Урале в эпоху промышленников Демидовых.