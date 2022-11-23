"Впервые появление нового котенка зафиксировано на видео в ходе многодневного тура, который прошел в старейшем заповеднике Дальнего Востока — "Кедровая падь", — говорится в сообщении.

Вместе с детенышем на видео зафиксировали и его мать — молодую самку, которой тут же присвоили номер Leo 263F. Она появлялась в системе фотомониторинга всего один раз. Ранее ученые не знали, что у нее есть котенок.

В кадре первым появляется взрослый леопард, а пушистый и здоровый детеныш следует за матерью, повторяя ее действия. Видео сняли с помощью фотоловушки, установленной туристами в заповеднике "Кедровая падь" под руководством гида Петра Сонина.

Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. По данным последних исследований, в России немногим более 120 этих животных. Они обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Ядро популяции располагается под охраной в национальном парке "Земля леопарда".

В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 особей. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красный список МСОП (Международный союз охраны природы).