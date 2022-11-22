Проект предполагает создание на родине Деда Мороза крупного туристского центра круглогодичного действия. Среди первоочередных задач — строительство гостиниц и гостевых домов, точек общепита, спа-центра, зоны активного отдыха и спорта и других объектов туристской инфраструктуры, а также модернизация уже существующих. Ожидается, что это позволит привлечь в Великий Устюг к 2030 году 624 тыс. туристов.

Стоимость проекта — 5,1 млрд рублей. Из них более 3-х млрд рублей частных инвестиций и 2,1 млрд. — федеральных средств. В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что в 2021 году вотчину Деда Мороза посетили более 61 тыс. туристов. Общий туристический поток в прошлом году насчитывает свыше 1,7 млн. человек. В текущем году этот показатель уже превышен на четверть — 2,2 млн. человек.