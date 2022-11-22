«С 2017 по 2019 годы турпоток из России в Корею рос в среднем на 12,63% в год благодаря безвизовому режиму и разнообразным туристическим возможностям страны. Рекордный показатель достигнут в 2019 году, когда было зафиксировано 342 987 туристических визитов российских граждан в Корею», — говорится в сообщении.

По данным организации, во время пандемии произошел существенный спад турпотока из России и других стран, связанный с коронавирусными ограничениями.

«В этом году на направлении вновь отмечается рост спроса, так как Южная Корея доступна россиянам. В 2020 году турпоток составил 73 тыс. прибытий, в 2021 – 32,8 тыс. Прогноз на 2022 год составляет около 55 тыс. прибытий», — отмечают в организации.

В НОТК поясняют, что существенную долю турпотока составляют россияне, приезжающие в экскурсионные туры. Среди популярных нишевых направлений – медицинский туризм, экологические, оздоровительные туры, поездки на спортивные, культурные и другие события. Растет также интерес к горнолыжным курортам Южной Кореи.